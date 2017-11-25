Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 600 боеприпасов

Донецк, 25 ноября. Украинские военные выпустили 617 боеприпасов по прифронтовым территориям Донецкой народной республики за минувшие сутки. Об этом сообщает в субботу Донецкое агентство новостей.

По словам руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, населенные пункты на Донецком направлении подверглись наиболее интенсивным обстрелам со стороны подразделений ВСУ.

Как сообщили в оперативном командовании ДНР, в результате обстрелов в Докучаевске и близлежащем поселке Ясное повреждены как минимум шесть домостроений. Кроме того, в Ясном также уничтожен частный автомобиль.

Напомним, ранее сообщалось, что районы 15 прифронтовых населенных пунктов ДНР попали под обстрелы со стороны позиций украинских военных.