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Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 600 боеприпасов
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    Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 600 боеприпасов

    12:04  25 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 600 боеприпасов

    Донецк, 25 ноября. Украинские военные выпустили 617 боеприпасов по прифронтовым территориям Донецкой народной республики за минувшие сутки. Об этом сообщает в субботу Донецкое агентство новостей.

    По словам руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, населенные пункты на Донецком направлении подверглись наиболее интенсивным обстрелам со стороны подразделений ВСУ.

    Как сообщили в оперативном командовании ДНР, в результате обстрелов в Докучаевске и близлежащем поселке Ясное повреждены как минимум шесть домостроений. Кроме того, в Ясном также уничтожен частный автомобиль.

    Напомним, ранее сообщалось, что районы 15 прифронтовых населенных пунктов ДНР попали под обстрелы со стороны позиций украинских военных. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс
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