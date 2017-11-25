«Восточное партнерство и ЕС не спасут Украину от деградации»: эксперт развеял оптимизм Порошенко

Украина намерена создать «четыре союза» с ЕС, в частности — таможенный, энергетический, ассоциацию с Шенгенской зоной и единый цифровой рынок, сообщил глава страны Петр Порошенко. По мнению политолога Владимира Брутера, заявления украинского президента, сделанные по итогам саммита Восточного партнерства в Брюсселе, — «пустые слова».

«Порошенко всегда выражает дежурный оптимизм, а то, во что превратилась Украина за четыре года его правления, показывает, что этот оптимизм ни на чем не основан, а является пустыми словами. Украина деградирует четыре года, деградирует по всем направлениям, и никакое Восточное партнерство не поможет ей выйти из этого состояния. Это очевидный факт. Даже если завтра Украину примут в Евросоюз, ее деградация не прекратится. Но ее не примут», — сказал в беседе с Федеральным агентством новостей эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Владимир Брутер отметил, что инициативы Украины внести в итоговую резолюцию саммита Восточного партнерства поправки относительно России как «страны-агрессора», ожидаемо потерпели фиаско.

«Любые слова относительно России в итоговом документе были бы слишком откровенными, поскольку предполагается, что Восточное партнерство — это такая песочница, в которой «серые» страны учатся быть настоящими европейцами, а Россия к ним никакого отношения не имеет. И если бы Россию упоминали в итоговом коммюнике, то это бы демонстрировало, что проект ЕС «Восточное партнерство» направлен против России или, по крайней мере, как-то связан с ней», — пояснил эксперт отказ вносить в итоговый документ саммита Восточного партнерства вставки, касающиеся России.

Владимир Брутер согласен с постпредом России при ЕС Владимиром Чижовым, заявившим накануне, что Восточное партнерство изживает себя за неимением многостороннего, и в первую очередь — экономического, содержания.