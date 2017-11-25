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Билл Гейтс на время передаст Италии Лестерский кодекс Леонардо да Винчи
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    Билл Гейтс на время передаст Италии Лестерский кодекс Леонардо да Винчи

    11:23  25 Ноября 2017
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    Билл Гейтс на время передаст Италии Лестерский кодекс Леонардо да Винчи

    Рим, 25 ноября. Основатель Microsoft Билл Гейтс одолжит Италии Лестерский кодекс Леонардо да Винчи для выставки во флорентийской галерее Уффици осенью 2018 года.

    Тетрадь с научными записями, сделанными гением Возрождения в период с 1506 по 1510 год, будет выставлена в галерее в преддверии 500-летия со дня смерти художника, ученого и мыслителя, которое будет отмечаться в 2019 году. Написанный зеркальным письмом манускрипт содержит размышления Леонардо о законах природы и различных феноменах, а также наброски.

    Билл Гейтс приобрел артефакт на аукционе в 1994 году за $30,8 млн и с тех пор охотно предоставляет уникальный экспонат для различных выставок. В Италии Лестерский кодекс, названный так в честь бывшего владельца графа Лестера, в последний раз был более 20 лет назад на выставке в Венеции.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #италия #выставка #билл гейтс #да винчи
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