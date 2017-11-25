Жители провинции Алеппо получили гуманитарную помощь от России

Москва, 25 ноября. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии передал почти тонну гуманитарной помощи жителям провинции Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Марран провинции Алеппо, местному населению доставлено продовольствие», — заявили в ведомстве.

Всего Центр по примирению провел в Сирии 1685 гуманитарных акций, предоставив 2318,7 тонны гумпомощи. Медицинская помощь была оказана 65629 сирийцам.