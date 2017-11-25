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Жители провинции Алеппо получили гуманитарную помощь от России
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    Жители провинции Алеппо получили гуманитарную помощь от России

    11:45  25 Ноября 2017
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    Жители провинции Алеппо получили гуманитарную помощь от России

    Москва, 25 ноября. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии передал почти тонну гуманитарной помощи жителям провинции Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    «В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Марран провинции Алеппо, местному населению доставлено продовольствие», — заявили в ведомстве.

    Всего Центр по примирению провел в Сирии 1685 гуманитарных акций, предоставив 2318,7 тонны гумпомощи. Медицинская помощь была оказана 65629 сирийцам.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #гумпомощь #алеппо #минобороны рф
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