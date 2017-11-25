«Сильный импульс»: президент Судана рассказал об итогах переговоров с Путиным

Сочи, 25 ноября. Суданский лидер Омар аль-Башир считает свой первый визит в Россию и встречу с главой государства Владимиром Путиным значительным толчком, который должен привести к более плотному сотрудничеству РФ и Судана в самых разных сферах.

«Мой визит содержит очень сильный импульс как первый визит в Россию, в его рамках была проделана большая работа по меморандумам и соглашениям», — сообщил аль-Башир в интервью РИА Новости.

По его словам, в настоящее время происходит прорыв в российско-суданском сотрудничестве в таких сферах, как политика, экономика, торговля, культура, а также в военном секторе.

«В этом направлении делаются большие шаги», — отметил аль-Башир.

Президент Судана также сообщил, что проведенные в рамках его первого визита в Россию встречи с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу «прошли замечательно».

Напомним, переговоры президентов России и Судана Владимира Путина и Омара аль-Башира прошли в Сочи 23 ноября. На них аль-Башир заявил, что Хартум открывает Москве «дорогу в Африку» и ждет, что Россия защитит Судан от американского вмешательства.

Накануне переговоров эксперт объяснил RT, что в двустороннем сотрудничестве сегодня заинтересованы и аль-Башир, и Путин, поскольку Россия стремится укрепить свои позиции на мировой арене и вернуться в Африку в качестве ключевого игрока. Судан, в котором немало внутренних проблем, расположен в проблемном с точки зрения террористической угрозы регионе и хочет «опереться на Россию».