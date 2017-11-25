Взрыв прогремел в центре Луганска, есть раненые

Луганск, 25 ноября. В столице Луганской народной республике городе Луганске произошел взрыв ручной гранаты. Об этом сообщает в субботу Луганский информационный центр.

«В городе Луганске на улице Шелкового в результате взрыва ручной гранаты получили минно-взрывные травмы три женщины», — сообщил начальник дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР майор службы гражданской защиты Константин Дахненко.

По его словам, пострадавшие были доставлены в республиканскую больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее в Луганской народной республике заявили о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки.