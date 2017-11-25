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Новороссия
Взрыв прогремел в центре Луганска, есть раненые
Новороссия
Взрыв прогремел в центре Луганска, есть раненые
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    Взрыв прогремел в центре Луганска, есть раненые

    11:04  25 Ноября 2017
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    Взрыв прогремел в центре Луганска, есть раненые

    Луганск, 25 ноября. В столице Луганской народной республике городе Луганске произошел взрыв ручной гранаты. Об этом сообщает в субботу Луганский информационный центр.

    «В городе Луганске на улице Шелкового в результате взрыва ручной гранаты получили минно-взрывные травмы три женщины», — сообщил начальник дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР майор службы гражданской защиты Константин Дахненко.

    По его словам, пострадавшие были доставлены в республиканскую больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

    В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

    Напомним, ранее в Луганской народной республике заявили о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #донбасс #лнр #луганск
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