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«Союзмультфильм» предлагал Успенскому больше 5 млн рублей отступных за «Простоквашино»
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    «Союзмультфильм» предлагал Успенскому больше 5 млн рублей отступных за «Простоквашино»

    10:56  25 Ноября 2017
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    «Союзмультфильм» предлагал Успенскому больше 5 млн рублей отступных за «Простоквашино»

    Москва, 25 ноября. Студия «Союзмультфильм» трижды встречалась с писателем Эдуардом Успенским и предлагала за использование его произведений более 5 млн рублей, сообщили представители студии.

    В пресс-службе «Союзмультфильма» пояснили, что встречались с Успенским один раз лично и дважды с его юристами, каждый раз предлагая выкупить права на его произведения, написанные после экранизации «Простоквашино», чтобы написать по ним сценарий для продолжения мультсериала, пишет РИА Новости.

    В студии подчеркнули, что представители не были обязаны предлагать Успенскому 5 миллионов.

    «У студии нет обязательства выкупать ничего у Успенского. Это наш жест доброй воли и огромного уважения к нему и его произведениям», — сообщили в пресс-службе.

    Ранее писатель Эдуард Успенский направил открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловался, что «Союзмультфильм» хочет лишить его авторских прав на «Простоквашино» и выпускает продолжение мультсериала по мотивам его произведений без его согласия.

    Автор: Алексей Громов
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    #союзмультфильм #успенский #простоквашино
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