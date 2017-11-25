ВСУ заявили о захвате двух сел в нейтральной зоне Донбасса

Киев, 25 ноября. В Вооруженных силах Украины подтвердили, что украинским военным удалось установить контроль над двумя селами в нейтральной зоне Донбасс.

«Вооруженные силы Украины контролируют Травневое и Гладосово», — сообщает пресс-центр военной операции на своей странице в Facebook.

Данные населенные пункты расположены в 20 километрах к северу от Горловки.

Накануне командование Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики заняли эти населенные пункты. В ДНР указали на то, что ВСУ нарушили минские договоренности.

Как сообщило агентство «Утро.Ру», планировавшееся наступление силовиков в Донбассе провалилось из-за того, что один из волонтеров раскрыл их планы.

Ранее стало известно, что районы 15 прифронтовых населенных пунктов ДНР попали под обстрелы со стороны позиций украинских военных.