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ВСУ заявили о захвате двух сел в нейтральной зоне Донбасса
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    ВСУ заявили о захвате двух сел в нейтральной зоне Донбасса

    11:31  25 Ноября 2017
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    ВСУ заявили о захвате двух сел в нейтральной зоне Донбасса

    Киев, 25 ноября. В Вооруженных силах Украины подтвердили, что украинским военным удалось установить контроль над двумя селами в нейтральной зоне Донбасс.

    «Вооруженные силы Украины контролируют Травневое и Гладосово», — сообщает пресс-центр военной операции на своей странице в Facebook.

    Данные населенные пункты расположены в 20 километрах к северу от Горловки. 

    Накануне командование Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики заняли эти населенные пункты. В ДНР указали на то, что ВСУ нарушили минские договоренности.

    Как сообщило агентство «Утро.Ру», планировавшееся наступление силовиков в Донбассе провалилось из-за того, что один из волонтеров раскрыл их планы.

    Ранее стало известно, что районы 15 прифронтовых населенных пунктов ДНР попали под обстрелы со стороны позиций украинских военных. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #всу #донбасс
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