Курдские войска заявили, что готовы противостоять турецкой «агрессии»

Москва, 25 ноября. Курдские войска готовы противостоять турецкой армии на фоне укрепления вооруженных сил на сирийско-турецкой границе у контролируемого курдами Африна.

Об этом заявили представитель курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд и сопредседатель исполнительного совета самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии Фоза Юсуф, пишет Sputnik.

По их словам, курды готовы оказать сопротивление в случае наступления турецкой армии на курдский анклав на северо-западе Сирии.

Нури Махмуд подчеркнул, что у курдов есть неотъемлемое право на самозащиту, подчеркнув, что «никто не дарит цветы в ответ на обстрел», и оборона при наступлении противника – естественное явление.

Напомним, урегулирование сирийского конфликта является одной из основных задач мирового сообщества сегодня. На этой неделе президент России Владимир Путин провел в Сочи встречи с главой Сирии Башаром Асадом, а также с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани. Основной темой переговоров стали меры по установлению прочного мира в Сирии.

Ранее в субботу стало известно, что российские наблюдатели зафиксировали семь нарушений режима перемирия в сирийских провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс и Хама.