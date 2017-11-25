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Новости Сирии
Курдские войска заявили, что готовы противостоять турецкой «агрессии»
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    Курдские войска заявили, что готовы противостоять турецкой «агрессии»

    10:36  25 Ноября 2017
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    Курдские войска заявили, что готовы противостоять турецкой «агрессии»

    Москва, 25 ноября. Курдские войска готовы противостоять турецкой армии на фоне укрепления вооруженных сил на сирийско-турецкой границе у контролируемого курдами Африна.

    Об этом заявили представитель курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд и сопредседатель исполнительного совета самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии Фоза Юсуф, пишет Sputnik.

    По их словам, курды готовы оказать сопротивление в случае наступления турецкой армии на курдский анклав на северо-западе Сирии.

    Нури Махмуд подчеркнул, что у курдов есть неотъемлемое право на самозащиту, подчеркнув, что «никто не дарит цветы в ответ на обстрел», и оборона при наступлении противника – естественное явление.

    Курдские войска заявили, что готовы противостоять турецкой «агрессии»

    Напомним, урегулирование сирийского конфликта является одной из основных задач мирового сообщества сегодня. На этой неделе президент России Владимир Путин провел в Сочи встречи с главой Сирии Башаром Асадом, а также с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани. Основной темой переговоров стали меры по установлению прочного мира в Сирии.

    Ранее в субботу стало известно, что российские наблюдатели зафиксировали семь нарушений режима перемирия в сирийских провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс и Хама.

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #африн
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