Наглость великая: эксперт прокомментировал действия США в Сирии

Москва, 25 ноября. Российский востоковед Евгений Сатановский заявил, что военная группировка США, обосновавшаяся «на стыке границ Иордании и Ирака, и Сирии» в районе Ат-Танфа, — это с их стороны «наглость великая».



В интервью «Вести ФМ» востоковед также рассказал о том, чего в итоге могут добиться своей антиправительственной деятельностью в Сирии американские военные и предостерег их от неоднозначных телодвижений в отношении ВКС РФ в Сирии.

Говоря о военной группировке США в районе Ат-Танфа, Сатановский заявил, что американцы фактически устроили там «лагерь для подготовки террористов». Те, в свою очередь, стремятся попасть в центральные регионы САР, где на их пути встают ВКС РФ. По словам Сатановского, американцы на это реагирую крайне остро и угрожают РФ, что будут сбивать российские самолеты. Эксперт выступил с предостережением для американского военного руководства:

«Да, если вы попробуете палить по нашим самолетам — ребят, не обижайтесь тогда!», — заявил он.

Востоковед подчеркнул, что РФ уже достаточно окрепла для самостоятельного решения столь серьезных региональных проблем, как в Сирии.