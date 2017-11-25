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Политика
Наглость великая: эксперт прокомментировал действия США в Сирии
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    Наглость великая: эксперт прокомментировал действия США в Сирии

    10:26  25 Ноября 2017
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    Наглость великая: эксперт прокомментировал действия США в Сирии

    Москва, 25 ноября. Российский востоковед Евгений Сатановский заявил, что военная группировка США, обосновавшаяся «на стыке границ Иордании и Ирака, и Сирии» в районе Ат-Танфа, — это с их стороны «наглость великая».
     
    В интервью «Вести ФМ» востоковед также рассказал о том, чего в итоге могут добиться своей антиправительственной деятельностью в Сирии американские военные и  предостерег их от неоднозначных телодвижений в отношении ВКС РФ в Сирии.

    Говоря о военной группировке США в районе Ат-Танфа, Сатановский заявил, что американцы фактически устроили там «лагерь для подготовки террористов». Те, в свою очередь, стремятся попасть в центральные регионы САР, где на их пути встают ВКС РФ. По словам Сатановского, американцы на это реагирую крайне остро и угрожают РФ, что будут сбивать российские самолеты. Эксперт выступил с предостережением для американского военного руководства: 

    «Да, если вы попробуете палить по нашим самолетам — ребят, не обижайтесь тогда!», — заявил он.

    Востоковед подчеркнул, что РФ уже достаточно окрепла для самостоятельного решения столь серьезных региональных проблем, как в Сирии.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #сирия #терроризм
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