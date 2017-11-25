Донбасс: 15 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

Донецк, 25 ноября. Районы 15 прифронтовых населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрелы со стороны позиций украинских военных. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление оперативного командования ДНР.

Как отметили в командовании, ВСУ 25 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки. Огонь открывался из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее в Луганской народной республике заявили о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки.