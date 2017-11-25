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Новости Сирии
Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс и Хама
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс и Хама

    10:22  25 Ноября 2017
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс и Хама

    Москва, 25 ноября. Российские наблюдатели в Сирийской республике сообщили о семи нарушениях режима перемирия. Как говорится в бюллетене Минобороны РФ, турецкие коллеги насчитали два нарушения.

    Согласно приведенной информации, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировала семь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – два, Хомс – три, Хама – один, Алеппо – один.

    Турецкие коллеги сообщили о двух нарушениях в провинции Дамаск.

    Напомним, ранее министерство обороны РФ опубликовало на своей странице в Facebook видеозапись авиационных ударов по объектам террористов в Сирии.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия
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