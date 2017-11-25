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Происшествия
Ан-124 доставил российских спасателей в Аргентину на поиски подлодки «Сан-Хуан»
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    Ан-124 доставил российских спасателей в Аргентину на поиски подлодки «Сан-Хуан»

    10:05  25 Ноября 2017
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    Российский самолет Ан-124 прибыл в Аргентину для поисков «Сан-Хуана»

    Москва, 25 ноября. Российский самолет Ан-124, вылетевший накануне из петербургского аэропорта Пулково с аварийно-спасательным отрядом на борту для поисков пропавшей подлодки «Сан-Хуан», приземлился в субботу в Аргентине.

    В настоящее время специалисты российского ВМФ находятся в Комодоро-Ривадавии, куда Ан-124 прилетел для дозаправки. Позже самолет отправится в город Ушуая, где спасатели будут ждать дальнейших указаний от ВМС Аргентины, отвечающих за координацию поисково-спасательной операции, сообщают аргентинские СМИ.

    Напомним, в составе российской группы — командир, водолазы-глубоководники, водолазный врач, а также операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Пантера плюс».

    Аргентинская субмарина «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находятся 44 члена экипажа. Помощь в поисках подлодки Аргентине уже предоставили 12 стран: Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания и Уругвай. В среду их число пополнила Россия.

    Автор: Алексей Громов
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    #аргентина #подлодка #поиски #сан-хуан
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