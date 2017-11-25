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Ученые выяснили, какие эмоции вызывает разный алкоголь
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    Ученые выяснили, какие эмоции вызывает разный алкоголь

    9:43  25 Ноября 2017
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    Ученые выяснили, какие эмоции вызывает разный алкоголь

    Лондон, 25 ноября. Британские исследователи из Национальной службы здравоохранения выяснили, что употребление различных алкогольных напитков вызывает у людей разные эмоции.

    Исследователи опросили онлайн почти 30 тысяч человек из 21 страны в возрасте 18-34 лет в течение года, чтобы выяснить как они реагируют на употребляемый алкоголь. 

    Результаты получились вполне ожидаемыми. Крепкие напитки, такие как водка, джин и виски, вызывали сильные эмоции и напряжение: 30% респондентов сообщили о росте агрессии, 28% — о чувстве беспокойства, 22% — о желании плакать. В то же время более половины участников опроса отметили рост энергичности, уверенности и сексуальности.

    Люди, употреблявшие пиво и вино, напротив отметили чувство расслабленности: 60% выпивших красное вино говорили о сильной усталости, около 40% людей чувствовали себя менее энергично, выпив пиво. Однако пиво все же помогало 45% участникам ощутить прилив уверенности.

    Женщины чаще мужчин говорили о сильных эмоциях, однако представители сильного пола оказывались более склонны к агрессии.

    Между тем ученые отметили, что, вероятно, на результаты сильно влияет доза алкоголя.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #алкоголь #исследования #британские ученые
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