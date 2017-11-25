Роспотребнадзор предупредил о вспышке бруцеллеза в США

Москва, 25 ноября. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила о вспышке бруцеллеза в Соединенных Штатах. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, в молочных продуктах Udder Milk были обнаружены возбудители заболевания.

Роспотребнадзор отмечает, что центр по контролю заболеваний США (CDC) обнаружил в молоке, поставляемом этой компанией, штамм возбудителя бруцеллеза — Brucella abortus RB51, который особенно опасен для беременных женщин.

CDC рекомендовал тем, кто за последние шесть месяцев покупал молоко у Udder Milk, обратиться в микробиологические лаборатории для возможного выявления возбудителя бруцеллеза и предупреждения развития заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хабаровске зафиксированы случаи заболевания корью.