«Самая смертоносная»: Британские СМИ оценили новую подлодку ВМФ РФ

Москва, 25 ноября. Британские СМИ назвали новую российскую подводную лодку «Князь Владимир», спущенную на воду 17 ноября в Северодвинске, «самой смертоносной субмариной в мире».

В частности, к такому мнению пришли в своем материале журналисты Daily Mail, которые оснастили «Князя Владимира» четырьмя дополнительными межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30 «Булава» сверх тех 16, которые в действительности находятся на подлодке.

Также отмечается, что субмарина может запускать ракеты на расстояние до 9,3 тысяч километров и опускаться на глубину до 400 метров. Это, отмечает издание, делает обнаружение судна локаторами практически невозможным.

«Князя Владимира» британские СМИ сравнили с американской подлодкой Огайо, которая несет 24 баллистические ракеты Trident II. Однако, как сообщается в материале, Trident II обладает меньшей дальностью поражения и меньшей рабочей глубиной.

Читатели британских изданий в комментариях под публикацией развернули широкую дискуссию, отметив, что в вопросах вооружения «они (русские – прим. ФАН) ушли на годы вперед».

Пользователь vivelo отметил, что Россия становится мировым лидером, поэтому западным странам стоит быть в одной команде с РФ.

«Россия становится мировым лидером, и никто не принимает это во внимание. Однажды наши лидеры договорятся, и это спровоцирует войну против нее. Нам нужно быть с Россией в одной команде, а не усиливать трения, как это делает Мэй», — пишет vivelo.

А leapingwolf предлагает «направить средства на развитие и победу в небольших противостояниях», поскольку «в ядерной войне победителей быть не может».

Напомним, ранее на российскую подлодку «Князь Владимир» пристальное внимание обратили американские СМИ.

«Князь Владимир» — четвертый атомоход проекта 955 «Борей». В 2018 году субмарина должна войти в состав Северного флота.