Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
«Самая смертоносная»: Британские СМИ оценили новую подлодку ВМФ РФ
Технологии
«Самая смертоносная»: Британские СМИ оценили новую подлодку ВМФ РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Самая смертоносная»: Британские СМИ оценили новую подлодку ВМФ РФ

    9:36  25 Ноября 2017
    59

    «Самая смертоносная»: Британские СМИ оценили новую подлодку ВМФ РФ

    Москва, 25 ноября. Британские СМИ назвали новую российскую подводную лодку «Князь Владимир», спущенную на воду 17 ноября в Северодвинске, «самой смертоносной субмариной в мире».

    В частности, к такому мнению пришли в своем материале журналисты Daily Mail, которые оснастили «Князя Владимира» четырьмя дополнительными межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30 «Булава» сверх тех 16, которые в действительности находятся на подлодке.

    Также отмечается, что субмарина может запускать ракеты на расстояние до 9,3 тысяч километров и опускаться на глубину до 400 метров. Это, отмечает издание, делает обнаружение судна локаторами практически невозможным.

    «Князя Владимира» британские СМИ сравнили с американской подлодкой Огайо, которая несет 24 баллистические ракеты Trident II. Однако, как сообщается в материале, Trident II обладает меньшей дальностью поражения и меньшей рабочей глубиной.

    «Самая смертоносная»: Британские СМИ оценили новую подлодку ВМФ РФ

    Читатели британских изданий в комментариях под публикацией развернули широкую дискуссию, отметив, что в вопросах вооружения «они (русские – прим. ФАН) ушли на годы вперед».

    Пользователь vivelo отметил, что Россия становится мировым лидером, поэтому западным странам стоит быть в одной команде с РФ.

    «Россия становится мировым лидером, и никто не принимает это во внимание. Однажды наши лидеры договорятся, и это спровоцирует войну против нее. Нам нужно быть с Россией в одной команде, а не усиливать трения, как это делает Мэй», — пишет vivelo.

    А leapingwolf предлагает «направить средства на развитие и победу в небольших противостояниях», поскольку «в ядерной войне победителей быть не может».

    Напомним, ранее на российскую подлодку «Князь Владимир» пристальное внимание обратили американские СМИ.

    «Князь Владимир» — четвертый атомоход проекта 955 «Борей». В 2018 году субмарина должна войти в состав Северного флота.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сми #князь владимир #подлодка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть