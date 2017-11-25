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Общество
Зюганов написал письмо Путину из-за переименования улиц в Петербурге
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    Зюганов написал письмо Путину из-за переименования улиц в Петербурге

    10:00  25 Ноября 2017
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    Зюганов написал письмо Путину из-за переименования улиц в Петербурге

    Вашингтон, 25 ноября. Руководитель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов направил президенту России Владимиру Путину телеграмму в связи с переименованием ряда улиц в Санкт-Петербурге. 

    Так, лидер КПРФ «крайне возмущен» решением Топонимической комиссии города о переименовании десяти Советских улиц обратно в Рождественские, а также вернуть улице Восстание ее историческое название Знаменская.

    Зюганов считает, что соответствующее переименование является «попытками развернуть борьбу с историческим прошлым и поднять новую волну распрей внутри страны». При этом политик указал на то, что обсуждение по поводу переименований оказалось закрытым для СМИ и горожан.

    В своем обращении Зюганов призвал прекратить «недостойные эксперименты и пресечь попытки развернуть новый этап атак на советскую историю».

    Зюганов написал письмо Путину из-за переименования улиц в Петербурге

    Напомним, как сообщалось ранее, большинство россиян считает, что президент страны Владимир Путин может обеспечить России выход из кризиса и стабильность

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #петербург #кпрф #зюганов
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