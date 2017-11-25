Зюганов написал письмо Путину из-за переименования улиц в Петербурге

Вашингтон, 25 ноября. Руководитель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов направил президенту России Владимиру Путину телеграмму в связи с переименованием ряда улиц в Санкт-Петербурге.

Так, лидер КПРФ «крайне возмущен» решением Топонимической комиссии города о переименовании десяти Советских улиц обратно в Рождественские, а также вернуть улице Восстание ее историческое название Знаменская.

Зюганов считает, что соответствующее переименование является «попытками развернуть борьбу с историческим прошлым и поднять новую волну распрей внутри страны». При этом политик указал на то, что обсуждение по поводу переименований оказалось закрытым для СМИ и горожан.

В своем обращении Зюганов призвал прекратить «недостойные эксперименты и пресечь попытки развернуть новый этап атак на советскую историю».

Напомним, как сообщалось ранее, большинство россиян считает, что президент страны Владимир Путин может обеспечить России выход из кризиса и стабильность.