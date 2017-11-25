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Технологии
Ученые предложили догнать залетевший в Солнечную систему астероид
Технологии
Ученые предложили догнать залетевший в Солнечную систему астероид
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    Ученые предложили догнать залетевший в Солнечную систему астероид

    9:26  25 Ноября 2017  /обновлено: 9:26  25 Ноября 2017
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    Ученые предложили догнать залетевший в Солнечную систему астероид

    Москва, 25 ноября. Ученые предложили догнать и изучить необычный астероид, залетевший в Солнечную систему, который был открыт в октябре этого года.

    Астероид Оумуамуа отличается от всех известных ранее огромной гиперболической скоростью и нетипичной формой: он похож на вытянутую сигару — его длина в десять раз превышает ширину. Кроме того, небесное тело имеет темно-красный оттенок, аналогичный тому, что имеют объекты во внешних частях Солнечной системы.

    Попавший к нам в систему необычный астероид представляет уникальную возможность впервые изучить образец вещества, залетевшего из межзвездного пространства: его возраст, состав, свойства. 

    Группа ученых и инженеров предложили проект «Лира», в рамках которого предлагается догнать астероид для его дальнейшего изучения. Особенность проекта в том, что современные технологии не способны обеспечить необходимую скорость зонда.

    Авторы проекта возлагают надежды на новые технологии наподобие солнечного паруса или тех, что предложены в проекте бизнесмена Юрия Мильнера и физика Стивена Хокинга Breakthrough Starshot (наноспутник, «подгоняемый» лазером с Земли).

    Ученые говорят, что реальные сроки запуска зонда к Оумуамуа — 2023-2027 годы. Тогда при скорости аппарата от 33 до 76 км/с время миссии займет от 5 до 30 лет.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #космос #астероид
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