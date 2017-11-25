Актер Пашинин сбежал с передовой в Донбассе ради съемок

Донецк, 25 ноября. Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне киевских силовиков, уехал с передовой на съемки нового фильма, сообщил лидер запрещенной в России группировки «Братство» Дмитрий Корчинский.

Соответствующую видеозапись с актером он разместил на своей странице в Facebook. В ролике Пашинин заявил, что материал фильма «смачный и правдивый», и картина станет «шедевром».

Подробностей ленты он не раскрыл. Пашинин также пожалел, что будет вынужден покинуть фронт, отметив, что останется без награды, пока его сослуживцы «опять сделают кучу подвигов» и будут представлены к орденам.

Напомним, о вступлении в добровольческий батальон Анатолий Пашинин объявил в конце августа 2017 года. Возвращаться в Россию он не планирует. При этом ранее Пашинин заявил, что не хочет воевать в составе ВСУ, поскольку они все больше «скатываются в крепостную советскую армию».