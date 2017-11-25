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США пересмотрели решение закрыть представительство Палестины в Вашингтоне
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    США пересмотрели решение закрыть представительство Палестины в Вашингтоне

    9:21  25 Ноября 2017
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    США пересмотрели решение закрыть представительство Палестины в Вашингтоне

    Вашингтон, 25 ноября. Власти США не станут закрывать представительство Организации освобождения Палестины, расположенное в Вашингтоне. Как сообщает Associated Press, ООП разрешено временно функционировать при условии, что деятельность представительства будет связана «исключительно с достижением прочного и всеобъемлющего мира между израильтянами и палестинцами».

    Так, если США и Палестина вступят в серьезные переговоры по данной проблеме, то эти ограничения могут быть сняты через 90 дней, сообщает ТАСС.

    Напомним, что 19 ноября Госдепартамент США отозвал разрешение на работу в Вашингтоне представительства ООП.

    Ранее Палестина отреагировала на предложенный Трампом способ закончить конфликт с Израилем, заявив, что слова президента США являются бессмысленными.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #палестина
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