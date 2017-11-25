Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Ученые предложили догнать залетевший в Солнечную систему астероид
Технологии
Пользователи iPhone X рассказали о новой проблеме смартфона
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пользователи iPhone X рассказали о новой проблеме смартфона

    8:39  25 Ноября 2017
    898

    Пользователи iPhone X рассказали о новой проблеме смартфона

    Москва, 25 ноября. Владельцы последней модели смартфона компании Apple iPhone X при использовании гаджета обнаружили еще одну проблему. При нажатии на экран смартфон издает странный щелчок, после чего дисплей перестает реагировать на прикосновения пользователя.

    О таком «открытии» рассказал один из блогеров YouTube в обзоре iPhone X, который он выложил на платформу. По словам экспертов, с такой проблемой сталкиваются многие владельцы новинки. Странные щелчки вызваны тем, что клей, которым дисплей крепится к корпусу, со временем усыхает.

    Напомним, ранее пользователи iPhone X рассказали, что с устройства после недолгого использования начинает слезать краска.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #apple #iphone x
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть