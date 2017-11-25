Пользователи iPhone X рассказали о новой проблеме смартфона

Москва, 25 ноября. Владельцы последней модели смартфона компании Apple iPhone X при использовании гаджета обнаружили еще одну проблему. При нажатии на экран смартфон издает странный щелчок, после чего дисплей перестает реагировать на прикосновения пользователя.

О таком «открытии» рассказал один из блогеров YouTube в обзоре iPhone X, который он выложил на платформу. По словам экспертов, с такой проблемой сталкиваются многие владельцы новинки. Странные щелчки вызваны тем, что клей, которым дисплей крепится к корпусу, со временем усыхает.

Напомним, ранее пользователи iPhone X рассказали, что с устройства после недолгого использования начинает слезать краска.