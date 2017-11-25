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ВСУ восемь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
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    ВСУ восемь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    8:41  25 Ноября 2017
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    ВСУ восемь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 25 ноября. В ЛНР заявили о 8 обстрелах со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки.

    Как сообщили в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, обстрелам украинских военных подверглись позиции народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Долгое, Калиновка, Красный Яр, Лозовое, Логиново. 

    Всего по территории республики были выпущено порядка 136 снарядов, применялись минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

    По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

    В предыдущие сутки ВСУ нарушили режим перемирия шесть раз.

    Ранее сообщалось, что ЛНР согласовывает с Киевом списки обмена пленными.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #обстрел #лнр
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