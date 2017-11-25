ВСУ восемь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 25 ноября. В ЛНР заявили о 8 обстрелах со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки.

Как сообщили в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, обстрелам украинских военных подверглись позиции народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Долгое, Калиновка, Красный Яр, Лозовое, Логиново.

Всего по территории республики были выпущено порядка 136 снарядов, применялись минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

В предыдущие сутки ВСУ нарушили режим перемирия шесть раз.

Ранее сообщалось, что ЛНР согласовывает с Киевом списки обмена пленными.