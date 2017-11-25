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Участники саммита «Восточного партнерства» приняли итоговое заявление
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    Участники саммита «Восточного партнерства» приняли итоговое заявление

    8:33  25 Ноября 2017
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    Участники саммита «Восточного партнерства» приняли итоговое заявление

    Брюссель, 25 ноября. Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина приняли совместную декларацию по итогам саммита «Восточное партнерство» в Брюсселе.

    В документе отмечены «европейские устремления» и «европейский выбор» стран-участниц, а также говорится о необходимости распространять информацию о сотрудничестве ЕС и стран-участниц «Восточного партнерства», а также бороться с дезинформацией.

    Итоговый коммюник не совсем удовлетворил председателя Евросовета Дональда Туска, который заявил, что предпочел бы, чтобы «заявления в декларации были более амбициозны». 

    Глава МИД Белоруссии Владимир Макей подчеркнул отсутствие в итоговом коммюнике выпадов против России. По словам, у участников саммита «есть понимание того, что обеспечение мира и безопасности региона невозможно без России, или за счет России, или в ущерб России».

    Перед саммитом премьер Великобритании Тереза Мэй призвала европейские страны внимательно следить за Россией, которая якобы является «враждебным государством» и «угрожает потенциальному росту восточного региона». По словам Мэй, РФ «стремится уничтожить нашу коллективную силу».

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает на энергетический союз, цифровой единый рынок, таможенный союз и ассоциацию с Шенгенской зоной, а также на продолжение работы над так называемым «планом Маршалла», который предусматривает выделение стране финансовой помощи от Евросоюза.

    «Мы хотим больше Европы в Украине», — подчеркнул он.

    Программа «Восточного партнерства» Евросоюза нацелена на их сближение с ЕС и предусматривает интеграцию этих стран в европейскую экономику и увеличение объемов финансовой помощи. Вместе с тем, перспективы членства в Евросоюзе участие в «Восточном партнерстве» не предоставляет.

    Напомним, ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что отказ главы Белоруссии Александра Лукашенко приехать на саммит «Восточного партнерства» связан с позицией Москвы.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #европа #саммит #восточное партнерство
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