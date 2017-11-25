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ВС Египта уничтожили транспорт совершивших теракт на севере Синая боевиков
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    ВС Египта уничтожили транспорт совершивших теракт на севере Синая боевиков

    8:11  25 Ноября 2017  /обновлено: 8:11  25 Ноября 2017
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    ВС Египта уничтожили транспорт совершивших теракт на севере Синая боевиков

    Каир, 25 ноября. Египетская армия в ночь на субботу нанесла авиаудары и уничтожила несколько транспортных средств, использованных боевиками при нападении на мечеть на севере Синайского полуострова.

    Как сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на официального представителя ВС Египта Тамера ар-Рифаи, также уничтожены «несколько убежищ террористов с оружием и боеприпасами».

    Ранее, по данным телеканала Sky News Arabia, в ходе начатой в пятницу военной операции в Египте ликвидированы 30 террористов.

    Напомним, в начале ноября глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что открытие рейсов российских авиакомпаний в Египет преждевременно, несмотря на предпринятые Каиром меры по укреплению авиационной безопасности. По его словам, в настоящий момент работа по возобновлению рейсов в Египет продолжается, однако пока рано говорить о запуске авиаперелетов в этом направлении.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #терроризм #египет
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