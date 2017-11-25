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Общество
Список автомобилей, доступных по льготным кредитам, расширят в 2018 году
Общество
Список автомобилей, доступных по льготным кредитам, расширят в 2018 году
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    Список автомобилей, доступных по льготным кредитам, расширят в 2018 году

    8:03  25 Ноября 2017
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    Список автомобилей, доступных по льготным кредитам, расширят в 2018 году

    Москва, 25 ноября. Предельная стоимость автомобиля, который будет можно приобрести в рамках программ льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», составит 1,5 миллиона рублей в 2018 году.

    Соответствующий законопроект Минпромторг опубликовал накануне. Согласно документу, в следующем году 10% скидка при первом взносе по социальным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» распространится на транспортные средства стоимостью до 1,5 млн.

    В программах могут участвовать граждане, которые покупают машину в первый раз, и семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Ранее предельная стоимость автомобилей, доступных для льготного кредитования, составляла 1,45 млн рублей. При этом максимальная ставка по кредиту в 2018 году установлена на уровне 17%.

    Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что программа поддержки спроса на автомобили будет частично сокращена в 2018 году. Однако это не коснется программ «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягая» и «Свое дело».

    Автор: Алексей Громов
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    #автомобили #льготное кредитование #соцпрограммы
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