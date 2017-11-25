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Украина
Нацполиция Украины заявила о распространении вируса, требующего выкуп за доступ к файлам
Украина
Нацполиция Украины заявила о распространении вируса, требующего выкуп за доступ к файлам
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    Нацполиция Украины заявила о распространении вируса, требующего выкуп за доступ к файлам

    7:57  25 Ноября 2017
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    Нацполиция Украины заявила о распространении вируса, требующего выкуп за доступ к файлам

    Киев, 25 ноября. Национальная полиция Украины сообщила о распространении через сеть более 12,5 млн электронных писем, зараженных новой версией вируса-шифровальщика Scarab.

    Впервые специалисты по кибербезопасности обнаружили этот вирус в июне 2017 года, 24 ноября было зафиксировано его распространении через крупнейшую спам-бот сеть Necurs.

    Согласно сообщению Нацполиции Украины, электронные письма, содержащие вирус Scarab, содержат архивы с изображениями, после распаковки которых на рабочем столе открывается файл с текстом: «Если вы хотите получить все ваши файлы обратно, пожалуйста прочитайте его.txt».

    Злоумышленники требуют выкуп за доступ к файлам. Точная сумма в сообщении не указывается, но есть предупреждение, что она будет увеличиваться до тех пор, пока пострадавший не свяжется с авторами Scarab.

    За сутки заявлений о поражении данным вирусом не поступало, добавили в полиции. Для снижения риска заражения Scarab пользователям советуют не открывать похожие письма, и даже если они получены из надежного источника лучше получить от отправителя подтверждение о пересылке файлов через другие каналы связи (телефон, смс, мессенджер).

    Напомним, в начале ноября эксперты по кибербезопасности обнаружили новый вирус. Хакеры использовали механизм  Dynamic Data Exchange (DDE), который позволяет использовать файлы Word для того, чтобы выполнить код, скрытый в другом файле.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #вирус #компьютеры
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