Нацполиция Украины заявила о распространении вируса, требующего выкуп за доступ к файлам

Киев, 25 ноября. Национальная полиция Украины сообщила о распространении через сеть более 12,5 млн электронных писем, зараженных новой версией вируса-шифровальщика Scarab.

Впервые специалисты по кибербезопасности обнаружили этот вирус в июне 2017 года, 24 ноября было зафиксировано его распространении через крупнейшую спам-бот сеть Necurs.

Согласно сообщению Нацполиции Украины, электронные письма, содержащие вирус Scarab, содержат архивы с изображениями, после распаковки которых на рабочем столе открывается файл с текстом: «Если вы хотите получить все ваши файлы обратно, пожалуйста прочитайте его.txt».

Злоумышленники требуют выкуп за доступ к файлам. Точная сумма в сообщении не указывается, но есть предупреждение, что она будет увеличиваться до тех пор, пока пострадавший не свяжется с авторами Scarab.

За сутки заявлений о поражении данным вирусом не поступало, добавили в полиции. Для снижения риска заражения Scarab пользователям советуют не открывать похожие письма, и даже если они получены из надежного источника лучше получить от отправителя подтверждение о пересылке файлов через другие каналы связи (телефон, смс, мессенджер).

Напомним, в начале ноября эксперты по кибербезопасности обнаружили новый вирус. Хакеры использовали механизм Dynamic Data Exchange (DDE), который позволяет использовать файлы Word для того, чтобы выполнить код, скрытый в другом файле.