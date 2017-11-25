Путин рассмотрит возможность создания агентства охраняемых природных территорий на Гражданском форуме
Москва, 25 ноября. Об инициативе создания федерального агентства по особо охраняемым природным территориям расскажут президенту РФ Владимиру Путину участники Общероссийского гражданского форума, который пройдет в субботу в Москве.
Соответствующее предложение содержится в материалах рабочей группы по экологии, пишет РИА Новости.
Согласно документам, президенту планируют предложить «создать в непосредственном подчинении правительства Российской Федерации федеральное агентство по особо охраняемым природным территориям (ООПТ)».
По мнению участников форума, это поможет защитить такие территории, установить за ними государственный надзор и оптимизировать управление ими. Кроме того, отдельно граждане попросят главу государства исключить возможность строительства на ООПТ промышленных объектов, а также не проводить на этих территориях разведку и добычу полезных ископаемых.
Также в материалах рабочей группы содержится ряд законодательных поправок, которые участники форума готовы предложить Госдуме. Так, предлагается более четкое определение видов хозяйственной деятельности, запрещенных в границах природных парков.
В свою очередь госинспекторам в области охраны природы, считают эксперты, нужно разрешить носить при себе и использовать в качестве служебного личное гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное ружье.
Субботний Гражданский форум в Москве станет пятым по счету и будет посвящен «России будущего».