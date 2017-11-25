Состояние главы Amazon выросло до $100 млрд благодаря «черной пятнице»

Нью-Йорк, 25 ноября. Состояние руководителя крупнейшего международного онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса в пятницу достигло отметки в $100 млрд.

Как сообщает агентство Bloomberg, капитал Безоса увеличился за счет роста стоимости акций Amazon на фоне высокого уровня продаж в прошедшую в США «черную пятницу», когда магазины устраивают крупные распродажи.

53-летний Безос возглавил рейтинг миллиардеров с показателем в $93 млрд только в конце прошлого месяца, обойдя основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Ранее сообщалось, что в преддверии ежегодной акции распродаж «Черная пятница», которая проходит в России с 23 по 26 ноября, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила разработать и принять закон, который установит права и обязанности продавцов и покупателей. В Госдуме прокомментировали эту инициативу.