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Состояние главы Amazon выросло до $100 млрд благодаря «черной пятнице»
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    Состояние главы Amazon выросло до $100 млрд благодаря «черной пятнице»

    7:33  25 Ноября 2017
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    Состояние главы Amazon выросло до $100 млрд благодаря «черной пятнице»

    Нью-Йорк, 25 ноября. Состояние руководителя крупнейшего международного онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса в пятницу достигло отметки в $100 млрд.

    Как сообщает агентство Bloomberg, капитал Безоса увеличился за счет роста стоимости акций Amazon на фоне высокого уровня продаж в прошедшую в США «черную пятницу», когда магазины устраивают крупные распродажи.

    53-летний Безос возглавил рейтинг миллиардеров с показателем в $93 млрд только в конце прошлого месяца, обойдя основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

    Ранее сообщалось, что в преддверии ежегодной акции распродаж «Черная пятница», которая проходит в России с 23 по 26 ноября, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила разработать и принять закон, который установит права и обязанности продавцов и покупателей. В Госдуме прокомментировали эту инициативу.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #черная пятница #amazon #продажи #состояние
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