Донбасс, 25 ноября. Украинские силовики, захватившие в нейтральной зоне Донбасса два села, планировали проникнуть на территорию ДНР гораздо глубже и дойти до окраин Горловки.

Об этом сообщил в субботу в эфире телеканала ТСН один из офицеров ВСУ.

«Результат планировался гораздо более масштабный. Планировали захватить значительно большую территорию, но эти планы стали достоянием общественности», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что украинская армия, нарушая минские договоренности, вошла в два донбасских населенных пункта — Травневое и Гладосово, которые находятся в 20 километрах от Горловки. Продвинуться дальше силовики не смогли из-за одного из волонтеров, который поделился планами операции в соцсетях. Ознакомившись с ними, ополченцы ДНР смогли вызвать в Горловку подкрепление.

Киев начал вооруженную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами конфликта стали больше 10 тысяч человек. Несмотря на попытки международной общественности урегулировать ситуацию в Донбассе, пока сделать этого не удалось. Украинская сторона отказывается соблюдать минские соглашения. Перестрелки между конфликтующими сторонами продолжаются регулярно.