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Американцев огорчила победа российских моряков в перетягивании каната
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    Американцев огорчила победа российских моряков в перетягивании каната

    7:14  25 Ноября 2017
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    Американцев огорчила победа российских моряков в перетягивании каната

    Москва, 25 ноября. Американских интернет-пользователей разочаровала победа российских моряков в перетягивании каната.

    В комментариях под опубликованной на Youtube видеозаписью состязания между российскими и американскими моряками, зрители из Соединенных Штатов не скрывают своего разочарования.

    «Ну, черт возьми, русские нас победили в перетягивании каната», – говорится в одном из комментариев.

    Вместе с тем, некоторые пользователи сошлись во мнении, что победителями стали настоящие мужчины и победа справедлива.

    «Победили реальные мужики. Мальчики-обманщики идут домой», – написал один из посмотревших видео.

    Другой добавил, что, по его мнению, сила находится в костях, а не в мышцах. А вот американские моряки очевидно перебрали со стероидами.

    «Эти американские парни были огромны», — добавил он.

    Среди комментаторов было и много юмористов, которые шутили на тему водки, придающей сил.

    Автор: Ирина Новикова
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    #вмф рф #вмс сша #перетягивание каната
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