Американцев огорчила победа российских моряков в перетягивании каната

Москва, 25 ноября. Американских интернет-пользователей разочаровала победа российских моряков в перетягивании каната.

В комментариях под опубликованной на Youtube видеозаписью состязания между российскими и американскими моряками, зрители из Соединенных Штатов не скрывают своего разочарования.

«Ну, черт возьми, русские нас победили в перетягивании каната», – говорится в одном из комментариев.

Вместе с тем, некоторые пользователи сошлись во мнении, что победителями стали настоящие мужчины и победа справедлива.

«Победили реальные мужики. Мальчики-обманщики идут домой», – написал один из посмотревших видео.

Другой добавил, что, по его мнению, сила находится в костях, а не в мышцах. А вот американские моряки очевидно перебрали со стероидами.

«Эти американские парни были огромны», — добавил он.

Среди комментаторов было и много юмористов, которые шутили на тему водки, придающей сил.