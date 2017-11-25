Американцев огорчила победа российских моряков в перетягивании каната
Москва, 25 ноября. Американских интернет-пользователей разочаровала победа российских моряков в перетягивании каната.
В комментариях под опубликованной на Youtube видеозаписью состязания между российскими и американскими моряками, зрители из Соединенных Штатов не скрывают своего разочарования.
«Ну, черт возьми, русские нас победили в перетягивании каната», – говорится в одном из комментариев.
Вместе с тем, некоторые пользователи сошлись во мнении, что победителями стали настоящие мужчины и победа справедлива.
«Победили реальные мужики. Мальчики-обманщики идут домой», – написал один из посмотревших видео.
Другой добавил, что, по его мнению, сила находится в костях, а не в мышцах. А вот американские моряки очевидно перебрали со стероидами.
«Эти американские парни были огромны», — добавил он.
Среди комментаторов было и много юмористов, которые шутили на тему водки, придающей сил.