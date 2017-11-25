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Виртуальный сотовый оператор Virgin появится в России 27 ноября
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    Виртуальный сотовый оператор Virgin появится в России 27 ноября

    6:55  25 Ноября 2017
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    Виртуальный сотовый оператор Virgin появится в России 27 ноября

    Москва, 25 ноября. Тестовый запуск в России виртуального сотового оператора под брендом Virgin пройдет 27 ноября.

    Сообщается, что проект будет работать на сети сотового оператора «Т2 РТК Холдинг», предоставляющего услуги под брендом Tele2.

    Отмечается, что первое время услуги оператора будут доступны лишь сотрудникам компании и группе лояльных абонентов, которые проведут тест его работоспособности.

    Коммерческая эксплуатация мобильного оператора начнется в первой декаде декабря. Оператор будет доступен в 160 городах по всей территории России, говорится в материале РБК.

    Автор: Ирина Новикова
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    #virgin #сотовый оператор
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