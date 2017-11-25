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Эрдоган раскрыл, о чем договорился с Трампом
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    Эрдоган раскрыл, о чем договорился с Трампом

    6:39  25 Ноября 2017
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    Эрдоган раскрыл, о чем договорился с Трампом

    Анкара, 25 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом они договорились о совместной борьбе с террористами.

    По словам Эрдогана, Соединенные Штаты готов присоединиться к борьбе Турции против Рабочей партии Курдистана.Эрдоган раскрыл, о чем договорился с Трампом

    В свою очередь, пресс-служба турецкого главы сообщила, что Эрдоган и Трамп договорились также о совместной борьбе с группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) и структурами оппозиционного мусульманского проповедника Фетуллаха Гюлена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #реджеп тайип эрдоган #дональд трамп
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