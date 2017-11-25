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Новости Сирии
Сирия: в Алеппо восстанавливают разрушенную террористами Мечеть Омейядов
Новости Сирии
Сирия: в Алеппо восстанавливают разрушенную террористами Мечеть Омейядов
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    Сирия: в Алеппо восстанавливают разрушенную террористами Мечеть Омейядов

    6:15  25 Ноября 2017
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    Сирия: в Алеппо восстанавливают разрушенную террористами Мечеть Омейядов

    Алеппо, 25 ноября. Специалисты восстанавливают разрушенную террористами Мечеть Омейядов в сирийском Алеппо.

    По словам историка и архитектора Сахара Аляби, деньги на реставрацию мечети 8 века выделила Россия. При этом, ЮНЕСКО, в список всемирного наследия которого входит храм, не оказывает помощь по его восстановлению, говорится в материале РИА Новости.Сирия: в Алеппо восстанавливают разрушенную террористами Мечеть Омейядов

    «Мы сейчас пытаемся понять, насколько серьезны повреждения. Например, мы пока не можем понять, как восстанавливать окна и двери центрального входа. Дерево, из которого они были сделаны, в Сирии не растет», — пояснил специалист.

    Напомним, что ранее террористы разрушили 45-метровый минарет мечети.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #алеппо #мечеть омейядов
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