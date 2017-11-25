Сирия: в Алеппо восстанавливают разрушенную террористами Мечеть Омейядов

Алеппо, 25 ноября. Специалисты восстанавливают разрушенную террористами Мечеть Омейядов в сирийском Алеппо.

По словам историка и архитектора Сахара Аляби, деньги на реставрацию мечети 8 века выделила Россия. При этом, ЮНЕСКО, в список всемирного наследия которого входит храм, не оказывает помощь по его восстановлению, говорится в материале РИА Новости.

«Мы сейчас пытаемся понять, насколько серьезны повреждения. Например, мы пока не можем понять, как восстанавливать окна и двери центрального входа. Дерево, из которого они были сделаны, в Сирии не растет», — пояснил специалист.



Напомним, что ранее террористы разрушили 45-метровый минарет мечети.