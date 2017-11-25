Болтливый волонтер сорвал наступление ВСУ в Донбассе

Донецк, 25 ноября. Источник в Вооруженных силах Украины сообщил, что планировавшееся наступление силовиков в Донбассе провалилось из-за того, что один из волонтеров раскрыл их планы.

Сообщается, что ВСУ планировали захватить значительную территорию и выйти на окраину Горловки, контролируемой самопровозглашенной ДНР.

Как рассказали в штабе 54-й бригады вооруженных сил Украины, информацию о готовящемся наступлении опубликовал один из волонтеров, после чего ополчение подтянуло резервы.

В итоге, были захвачены только Травневое и Гладосово, находящееся на линии разграничения сторон.