Азаров рассказал о нарушениях прав человека на Украине

Москва, 25 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обнародовал доклад о нарушениях прав человека на Украине.

По его словам, в настоящее время на Украине насчитывается около 4 тысяч политзаключенных.

Политик подчеркнул, что киевские власти стараются обходить обсуждение темы защиты прав человека, хотя нарушения в этой сфере в стране остаются очень серьезными.

«Я надеюсь, что западные страны и иностранные СМИ наконец обратят внимание на многочисленные нарушения, которые обнародованы нами в «Мониторинге соблюдения некоторых аспектов прав нарушения человека в Украине за 2017 год», — написал Азаров на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в этом докладе собраны все известные случаи необоснованных судебных арестов, ограничения свободы слова, а также препятствие деятельности политических партий и объединений. Кроме того, упоминается в нем и о нарушениях социальных прав граждан.