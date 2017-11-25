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Азаров рассказал о нарушениях прав человека на Украине
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    Азаров рассказал о нарушениях прав человека на Украине

    5:49  25 Ноября 2017
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    Азаров рассказал о нарушениях прав человека на Украине

    Москва, 25 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обнародовал доклад о нарушениях прав человека на Украине.

    По его словам, в настоящее время на Украине насчитывается около 4 тысяч политзаключенных.

    Политик подчеркнул, что киевские власти стараются обходить обсуждение темы защиты прав человека, хотя нарушения в этой сфере в стране остаются очень серьезными.

    «Я надеюсь, что западные страны и иностранные СМИ наконец обратят внимание на многочисленные нарушения, которые обнародованы нами в «Мониторинге соблюдения некоторых аспектов прав нарушения человека в Украине за 2017 год», — написал Азаров на своей странице в Facebook.

    Он добавил, что в этом докладе собраны все известные случаи необоснованных судебных арестов, ограничения свободы слова, а также препятствие деятельности политических партий и объединений. Кроме того, упоминается в нем и о нарушениях социальных прав граждан.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #николай азаров #политзаключенные
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