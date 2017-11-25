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Турецкий суд освободил британца, воевавшего в Сирии с курдами против ИГ
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    Турецкий суд освободил британца, воевавшего в Сирии с курдами против ИГ

    4:42  25 Ноября 2017
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    Турецкий суд освободил британца, воевавшего в Сирии с курдами против ИГ

    Анкара, 25 ноября. Суд в Турции освободил под залог бывшего солдата из Великобритании Джо Робинсона, принимавшего участие в боях против боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии на стороне курдов.

    Сообщается, что британец был освобожден под залог после нескольких месяцев заключения. Отмечается, что ему запрещено покидать страну, пока не закончится следствие.

    При этом сам Робинсон отрицает все предъявленные ему обвинения.

    Ранее власти Турции арестовали Робинсона по обвинению в участии в террористической организации.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Рабочая партия Курдистана (РПК) признана террористической группировкой в Турции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #суд #турция #курды #британец
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