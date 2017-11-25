Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Двое братьев пытались вывезти из Приморья рога белого носорога
Весь мир
Пушков ответил на слова Мэй о «враждебности» России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков ответил на слова Мэй о «враждебности» России

    4:20  25 Ноября 2017
    59

    Пушков ответил на слова Мэй о «враждебности» России

    Москва, 25 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что заявление о России британского премьер-министра Терезы Мэй является пустой риторикой.

    «Пусть Тереза Мэй объяснит, какие враждебные действия Россия предприняла против Британии. Ни одного. Пустая риторика, прикрывающая нищету политики», — говорится в записи сенатора в Twitter.

    Напомним, что в четверг канцелярия Терезы Мэй сообщила, что в рамках своего выступления на саммите «Восточного партнерства» глава правительства Великобритании заявит о важности противостояния «угрозам» России и выделении 100 миллионов фунтов на борьбу с «дезинформацией».

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #тереза мэй #алексей пушков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть