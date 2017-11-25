Пушков ответил на слова Мэй о «враждебности» России

Москва, 25 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что заявление о России британского премьер-министра Терезы Мэй является пустой риторикой.

«Пусть Тереза Мэй объяснит, какие враждебные действия Россия предприняла против Британии. Ни одного. Пустая риторика, прикрывающая нищету политики», — говорится в записи сенатора в Twitter.

Напомним, что в четверг канцелярия Терезы Мэй сообщила, что в рамках своего выступления на саммите «Восточного партнерства» глава правительства Великобритании заявит о важности противостояния «угрозам» России и выделении 100 миллионов фунтов на борьбу с «дезинформацией».