Азаров прокомментировал новый приказ о донорстве на Украине

Москва, 25 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал новый приказ о донорстве, подписанный министром здравоохранения страны Ульяной Супрун.

По словам Азарова, Министерство здравоохранения Украины можно назвать похоронным ведомством.

«Я написал это название без кавычек, т.к. усилия Минздрава по утилизации населения Украины бесспорны. Не успели отгреметь страсти по убийственной медицинской реформе, только-только забылась отмена бесплатного анестезирования в больницах, как главный могильщик Украины – Супрун – подписала приказ, которым разрешается изымать органы у донора, который не состоит в родственных связях с реципиентом», — написал политик на своей странице в Facebook.

Он отметил, что найти доноров в условиях экономической и политической ситуации в стране не станет проблемой.

«Учитывая высокую доходность этого бизнеса, легко предположить резкий рост заказных убийств, исчезновений детей и прочих преступлений на этой почве», —добавил Азаров, подчеркнув, что произошедшее можно назвать очередным преступлением хунты.