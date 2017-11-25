Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: более 50 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки
Новости Сирии
Сирия: более 50 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: более 50 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки

    3:31  25 Ноября 2017
    32

    Сирия: более 50 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки

    Дамаск, 25 ноября. Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за минувшие сутки в Сирии более 50 мирных жителей вернулись в свои дома.

    Сообщается, что в Сирии продолжается совместная работа российского Центра по примирению враждующих сторон и Комитетов национального примирения зон деэскалации по организации возвращения беженцев.

    Отмечается, что 51 человек, в том числе, 15 человек — в провинции Алеппо и 36 человек — в провинции Хомс, вернулись в свои дома.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Министерство обороны России зафиксировало нарушения режима перемирия в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть