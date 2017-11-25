Сирия: более 50 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки

Дамаск, 25 ноября. Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за минувшие сутки в Сирии более 50 мирных жителей вернулись в свои дома.

Сообщается, что в Сирии продолжается совместная работа российского Центра по примирению враждующих сторон и Комитетов национального примирения зон деэскалации по организации возвращения беженцев.

Отмечается, что 51 человек, в том числе, 15 человек — в провинции Алеппо и 36 человек — в провинции Хомс, вернулись в свои дома.

Ранее Газета.ру сообщала, что Министерство обороны России зафиксировало нарушения режима перемирия в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск.