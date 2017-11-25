Трамп прокомментировал теракт в Египте

Вашингтон, 25 ноября. Президент США Дональд Трамп прокомментировал кровавый теракт, произошедший в египетской мечети в пятницу.

Американский глава отметил, что «мы должны быть вместе и должны быть достойны».

«Нужна стена, нужен запрет!» — написал Трамп в своем Twitter, не пояснив свою мысль.

Ранее Газета.ру сообщала, что взрывы и стрельба в мечети в деревне Аль-Рауда рядом с городом Эль-Ариш на Синайском полуострове произошли во время пятничной молитвы. В результате погибли более 200 человек. Информации о пострадавших при атаке россиянах не поступало.