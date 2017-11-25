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Новости Сирии
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Происшествия
Жертвами пожара в гостинице в Батуми стали 11 человек
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    Жертвами пожара в гостинице в Батуми стали 11 человек

    2:51  25 Ноября 2017
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    Жертвами пожара в гостинице в Батуми стали 11 человекБатуми, 25 ноября. Пресс-служба МВД Грузии сообщила, что по уточненным данным, жертвами пожара в гостинице Leogrand в Батуми стали 11 человек.

    По данным министерства, «в настоящее время ведется идентификация погибших».

    Сообщается, что еще 21 человек пострадал во время пожара.

    «21 человек был доставлен в несколько клиник Батуми, трое из них после оказания неотложной медицинской помощи уже выписаны из больниц, остальные 18 продолжают лечение», — уточнили источники, знакомые с ситуацией.

    Добавим, что спасателям удалось эвакуировать из здания гостиницы более 100 человек.

    Автор: Ирина Новикова
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    #пожар #батуми
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