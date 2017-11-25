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Порошенко: ЕС объединился вокруг миротворческой миссии в Донбассе
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    Порошенко: ЕС объединился вокруг миротворческой миссии в Донбассе

    2:30  25 Ноября 2017  /обновлено: 2:31  25 Ноября 2017
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    Порошенко: ЕС объединился вокруг миротворческой миссии в Донбассе

    Киев, 25 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз объединился вокруг миротворческой миссии в Донбассе.

    По словам украинского главы, в финальную резолюцию саммита Восточного партнерства вошла позиция по миротворческой миссии в Донбассе. Также он отметил, что Украина в документе в этом контексте не упоминается.

    «Нам удалось решить другую политическую вещь – это объединение ЕС вокруг миротворческой миссии в Донбассе, мы активно продвигаем эту позицию как на Генеральной ассамблее ООН, так и нам удалось включить эту позицию в финальную резолюцию саммита», – сказал он.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является «самостоятельным игроком» и с ней «считаются» в Европейском союзе.

    Автор: Ирина Новикова
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    #евросоюз #донбасс #перт порошенко
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