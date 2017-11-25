Порошенко: ЕС объединился вокруг миротворческой миссии в Донбассе

Киев, 25 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз объединился вокруг миротворческой миссии в Донбассе.

По словам украинского главы, в финальную резолюцию саммита Восточного партнерства вошла позиция по миротворческой миссии в Донбассе. Также он отметил, что Украина в документе в этом контексте не упоминается.

«Нам удалось решить другую политическую вещь – это объединение ЕС вокруг миротворческой миссии в Донбассе, мы активно продвигаем эту позицию как на Генеральной ассамблее ООН, так и нам удалось включить эту позицию в финальную резолюцию саммита», – сказал он.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является «самостоятельным игроком» и с ней «считаются» в Европейском союзе.