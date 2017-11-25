МИД призвал российских туристов к осмотрительности после атаки на мечеть в Египте

Москва, 25 ноября. МИД России выразил соболезнования в связи с терактом в мечети в Египте и предупредил российских туристов о необходимости быть осмотрительными при поездках в страну.

В пятницу в населенном пункте Эр-Рауда на Синае произошел крупный теракт. В результате погибло свыше 200 человек и еще несколько десятков получили ранения. Боевики подорвали взрывное устройство в мечети во время пятничной молитвы, а затем обстреляли людей, спасавшихся бегством с места взрыва. Большинство пострадавших — мирные жители.

«Заявляем о нашей полной солидарности с руководством и народом Египта в решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

#عاجل #سيناء_بلس +18

صور أولية للضحايا بموقع انفجار مسجد ال جرير بقرية الروضة التابعة لمركز بئر لعبد بشمال سيناء. pic.twitter.com/3diK9aB3wb — سيناء +SiNai (@SiNaiPluS) November 24, 2017

В ведомстве подчеркнули, что принципиальная позиция Россия — неприятие и осуждение любых терактов. В МИД РФ выразили готовность к наращиванию взаимодействия с Египтом «в деле обеспечения эффективного отпора террористической угрозе».

Ведомство напоминает россиянам, находящимся в настоящее время в Египте, о необходимости быть осмотрительными «и избегать посещения районов повышенной террористической опасности».