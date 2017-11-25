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Весь мир
МИД призвал российских туристов к осмотрительности после атаки на мечеть в Египте
Весь мир
МИД призвал российских туристов к осмотрительности после атаки на мечеть в Египте
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    МИД призвал российских туристов к осмотрительности после атаки на мечеть в Египте

    1:51  25 Ноября 2017
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    МИД призвал российских туристов к осмотрительности после атаки на мечеть в Египте

    Москва, 25 ноября. МИД России выразил соболезнования в связи с терактом в мечети в Египте и предупредил российских туристов о необходимости быть осмотрительными при поездках в страну.

    В пятницу в населенном пункте Эр-Рауда на Синае произошел крупный теракт. В результате погибло свыше 200 человек и еще несколько десятков получили ранения. Боевики подорвали взрывное устройство в мечети во время пятничной молитвы, а затем обстреляли людей, спасавшихся бегством с места взрыва. Большинство пострадавших — мирные жители.

    «Заявляем о нашей полной солидарности с руководством и народом Египта в решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

    В ведомстве подчеркнули, что принципиальная позиция Россия — неприятие и осуждение любых терактов. В МИД РФ выразили готовность к наращиванию взаимодействия с Египтом «в деле обеспечения эффективного отпора террористической угрозе».

    Ведомство напоминает россиянам, находящимся в настоящее время в Египте, о необходимости быть осмотрительными «и избегать посещения районов повышенной террористической опасности».

    Автор: Олеся Волкова
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    #теракт #египет #синай #туризм #мидрф
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