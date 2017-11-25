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Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов по объектам террористов у Дейр-эз-Зора
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    Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов по объектам террористов у Дейр-эз-Зора

    2:08  25 Ноября 2017  /обновлено: 2:18  25 Ноября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов по объектам террористов у Дейр-эз-Зора

    Москва, 25 ноября. Министерство обороны РФ опубликовало на своей странице в Facebook видеозапись авиационных ударов по объектам террористов в Сирии.

    Сообщается, что в пятницу дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в районе населенного пункта Аббас на западном берегу реки Евфрат в провинции Дэйр-эз-Зор.

    Отмечается, что бомбардировщики сопровождали истребители Су-30СМ, а контроль осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов.

    После выполнения боевого задания все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #минобороны рф #бомбардировщики
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