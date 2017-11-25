Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов по объектам террористов у Дейр-эз-Зора

Москва, 25 ноября. Министерство обороны РФ опубликовало на своей странице в Facebook видеозапись авиационных ударов по объектам террористов в Сирии.

Сообщается, что в пятницу дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в районе населенного пункта Аббас на западном берегу реки Евфрат в провинции Дэйр-эз-Зор.

Отмечается, что бомбардировщики сопровождали истребители Су-30СМ, а контроль осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов.

После выполнения боевого задания все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.