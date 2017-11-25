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Суд отправил в СИЗО экс-главу одесского «Правого сектора»
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    Суд отправил в СИЗО экс-главу одесского «Правого сектора»

    1:47  25 Ноября 2017
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    Суд отправил в СИЗО экс-главу одесского «Правого сектора»

    Одесса, 25 ноября. Приморский районный суд города Одесса избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Сергея Стерненко. Об этом сообщают местные СМИ.

    При этом суд оставил за радикалом возможность выхода на свободу при условии внесения залога в размере 609 тысяч гривен.

    Основанием для задержания послужило участие Стерненко в массовых беспорядках в одесском Горсаду. Мирную акцию протеста «поддержали» радикалы. В итоге 20 правоохранителей получили телесные повреждения. Начальник одесской полиции Головин получил травму головы.

    Следует отметить, что накануне лидер «Уличного фронта» Демьян Ганул также был заключен по стражу Приморским районным судом. Однако суд не предоставил ему право внесения залога, напоминает Газета.ru.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #одесса #правый сектор #задержание #стерненко
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