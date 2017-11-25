Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
МИД призвал российских туристов к осмотрительности после атаки на мечеть в Египте
Новороссия
Пушилин оценил влияние отставки Плотницкого на «Минск-2»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушилин оценил влияние отставки Плотницкого на «Минск-2»

    1:37  25 Ноября 2017
    53

    Пушилин оценил влияние отставки Плотницкого на «Минск-2»

    Донецк, 25 ноября. Отставка главы ЛНР Игоря Плотницкого не повлияет на реализацию минских соглашений. Об этом заявил полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

    В пятницу стало известно, что Плотницкий написал заявление об отставке. Исполнять обязанности главы ЛНР до выборов по решению Плотницкого будет министр госбезопасности Леонид Пасечник. 

    В распространенном заявлении Пушилина подчеркивается, что «минский процесс будет продолжен в прежнем режиме». Негативных предпосылок от отставки Плотницкого не ожидается, поскольку он назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений.

    Пушилин оценил влияние отставки Плотницкого на «Минск-2»

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пушилин #днр #донбасс #украина #лнр #новороссия #плотницкий
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть