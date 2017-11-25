Пушилин оценил влияние отставки Плотницкого на «Минск-2»

Донецк, 25 ноября. Отставка главы ЛНР Игоря Плотницкого не повлияет на реализацию минских соглашений. Об этом заявил полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

В пятницу стало известно, что Плотницкий написал заявление об отставке. Исполнять обязанности главы ЛНР до выборов по решению Плотницкого будет министр госбезопасности Леонид Пасечник.

В распространенном заявлении Пушилина подчеркивается, что «минский процесс будет продолжен в прежнем режиме». Негативных предпосылок от отставки Плотницкого не ожидается, поскольку он назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений.