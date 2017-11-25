Азаров прокомментировал закон о легионерах «Ваффен СС», принятый в Латвии

Москва, 25 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал позорным решением закон, дающий статус участника Второй мировой войны всем легионерам «Ваффен СС», принятый в Латвии.

Политик напомнил, что ранее аналогичный закон был принят на Украине.

«Интересно, что в процессе принятия закона обсуждалась возможность присвоения статуса участника бывшим сотрудникам «Гестапо», «Службы безопасности», но опасение осуждения со стороны мировой общественности факта признания преступников, объявленных таковыми решением Нюрнбергского трибунала, заставило латвийских неонацистов убрать эти предложения из закона», — написал Азаров на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что в легион «Ваффен СС» в Латвии, созданный приказом рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, вступил каждый четвертый мужчина в стране. Всего численность легиона составила 150 тысяч человек.

«Эти цифры в советское время ради пресловутой «дружбы народов» замалчивались, и все эти «эсэсовцы» были реабилитированы, и именно они и их наследники сейчас правят «бал» в Латвии», — подчеркнул Азаров.