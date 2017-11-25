Захарченко поздравил Пасечника со вступлением в должность и.о. главы ЛНР

Донецк, 25 ноября. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко поздравил Леонида Пасечника со вступлением на должность главы Луганской Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС.

«В условиях войны и экономической блокады это тяжёлая задача, но я уверен, что вы с честью справитесь с ней», - отмечается в сообщении лидера ДНР.

Следует отметить, что накануне Игорь Плотницкий подал в отставку с должности главы ЛНР. Леонид Пасечник, возглавляющий министерство госбезопасности республики, заявил, что будет исполнять обязанности главы ЛНР до проведения выборов, пишет РИА Новости.

Газета.ru сообщала накануне, что Игорь Плотницкий назначен представителем ЛНР на переговорах в Минске.