Экс-главу турецкой телекомпании арестовали по делу об убийстве посла России

Анкара, 25 ноября. Силы безопасности Турции арестовали бывшего главу местной медиа-группы по подозрению в причастности к убийству посла России в Анкаре Андрея Карлова.

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на анонимный источник, суд в пятницу арестовал председателя Guru Media Broadcast Group Хайреддина Айдынбаша по обвинению в «участии в заговоре о предумышленном убийстве».

Сообщается, что прокурор Адем Акынджи, занимающийся расследованием убийства посла, уже допросил в Анкаре подозреваемого.

Как сообщала «Газета.ру», Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — был ликвидирован.