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Экс-главу турецкой телекомпании арестовали по делу об убийстве посла России
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    Экс-главу турецкой телекомпании арестовали по делу об убийстве посла России

    1:08  25 Ноября 2017
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    Экс-главу турецкой телекомпании арестовали по делу об убийстве посла России

    Анкара, 25 ноября. Силы безопасности Турции арестовали бывшего главу местной медиа-группы по подозрению в причастности к убийству посла России в Анкаре Андрея Карлова. 

    Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на анонимный источник, суд в пятницу арестовал председателя Guru Media Broadcast Group Хайреддина Айдынбаша по обвинению в «участии в заговоре о предумышленном убийстве».

    Сообщается, что прокурор Адем Акынджи, занимающийся расследованием убийства посла, уже допросил в Анкаре подозреваемого. 

    Экс-главу турецкой телекомпании арестовали по делу об убийстве посла России

    Как сообщала «Газета.ру», Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — был ликвидирован. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #турция #карлов
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