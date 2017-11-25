Сирия: Трамп и Эрдоган обсудили корректировку поддержки партнеров США

Вашингтон, 25 ноября. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили изменения в поддержке Вашингтоном партнеров в Сирии.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора, прошедшего в пятницу, американский глава довел до сведения лидера Турции предстоящую корректировку в оказании поддержки партнеров Соединенных Штатов в Сирии, а также обсудил с ним закупки Анкарой военного оборудования у Вашингтона.

Кроме того, отмечается, что Трамп и Эрдоган подчеркнули «важность выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и поддержки женевского процесса под эгидой ООН для мирного разрешения сирийского кризиса.

Ранее Газета.ру сообщала, что совместное заявление глав России, Турции и Ирана по Сирии распространено в Совете безопасности (СБ) ООН в качестве официального документа.