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Сирия: Трамп и Эрдоган обсудили корректировку поддержки партнеров США
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    Сирия: Трамп и Эрдоган обсудили корректировку поддержки партнеров США

    1:22  25 Ноября 2017
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    Сирия: Трамп и Эрдоган обсудили корректировку поддержки партнеров США

    Вашингтон, 25 ноября. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили изменения в поддержке Вашингтоном партнеров в Сирии.

    Сообщается, что в ходе телефонного разговора, прошедшего в пятницу, американский глава довел до сведения лидера Турции предстоящую корректировку в оказании поддержки партнеров Соединенных Штатов в Сирии, а также обсудил с ним закупки Анкарой военного оборудования у Вашингтона.

    Кроме того, отмечается, что Трамп и Эрдоган подчеркнули «важность выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и поддержки женевского процесса под эгидой ООН для мирного разрешения сирийского кризиса.

    Ранее Газета.ру сообщала, что совместное заявление глав России, Турции и Ирана по Сирии распространено в Совете безопасности (СБ) ООН в качестве официального документа.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дональд трамп #сирия #реджеп таймп эрдоган
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